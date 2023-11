Tennis Tavolo, Lodovica Motta Campionessa Regionale

Lodovica Motta, del TT Biella, si è laureata mercoledì 1° novembre a Moncalieri, Campionessa Regionale di quarta categoria.

Le otto atlete, che hanno gareggiato in questa categoria, rappresentavano ben sette diverse associazioni sportive, con il TT Biella che ne presentava due, Federica Prola e Lodovica Motta.

Lodovica raggiunge la finale con grande sicurezza, lasciando per strada solamente due parziali; tutto facile nel girone iniziale con le vittorie su Bellangero (Moncalieri), Cento (Mondovì) e Antonietti (Ossola); ordinaria amministrazione anche in semifinale, contro la portacolori del Regaldi, De Giovanetti, per approdare all’incontro clou di finale contro l’albese Giacosa. La partita qui è stata veramente dura, e si è conclusa solamente agli spareggi della bella con Motta ad imporsi e conquistare l’ambito titolo (-9/7/8/-10/12). Federica Prola è stata invece fermata nel girone da De Giovanetti e Giacosa (6/-9/-9/4/6), con la sola vittoria sulla giovanissima torinese Donetti (6/4/-11/-4/8).

Il programma della giornata, assegnava, oltre ai titoli femminili, anche quelli Assoluti, sia maschili che femminili, doppi compresi.

Nell’Assoluto maschile al via anche Simone Cagna e Vincenzo Carmona. Per il primo, superato con facilità il girone, il percorso si ferma ai quarti, dopo aver superato al primo turno una “vecchia” conoscenza del TT Biella, il regaldiano Sassi, già atleta del team biellese nella metà degli anni novanta. Contro Cordua, invece, in giornata di grazia, c’è stato veramente poco da fare: Simone esce quindi sconfitto in tre set (9/7/7).

Percorso diverso quello di Vincenzo Carmona; nel girone, dopo aver superato Lepore, compie un mezzo passo falso perdendo dall’ossolano Rigotti (4/8/-8/-8/13); passa quindi al tabellone ad eliminazione diretta “da secondo”, con la necessità di affrontare subito un “pezzo da novanta”. Ma per Vincenzo Carmona non c’è timore reverenziale che tenga: prima supera Giai (6/6/-10/-9/11), quindi Corazza (9/6/-4/10), per poi fermarsi, in semifinale, contro l’irraggiungibile Manna, testa di serie numero uno e futuro Campione regionale Assoluto.

