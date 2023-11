Bonprix TeamVolley, a Lessona arriva l'incognita Cinisello

Obiettivo: dimenticare il netto ko di Bellusco e riprendere l’ottimo percorso di questo avvio di stagione. Il bonprix TeamVolley apre le porte del Palasport di Lessona alle milanesi del Net Volley Cinisello, per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B2. La sconfitta patita in Brianza – la prima in cui le biancoblù non hanno raccolto punti - non deve lasciare strascichi negativi. L’avversario di sabato (primo servizio alle 20.30) è forse meno proibitivo, ma non per questo da sottovalutare.

Coach Fabrizio Preziosa: «Un avversario da prendere con le molle: non bisogna farsi assolutamente ingannare dalla classifica che vede Cinisello nei bassifondi. Fino ad oggi, hanno avuto un calendario difficile, in cui hanno affrontato la capolista Novate e Cassano d’Adda (che hanno pure battuto a domicilio). È una squadra molto altalenante e quindi pericolosa, perché nella giornata positiva può offrire una grande prestazione a prescindere dall’avversario. Hanno buone individualità, ma noi dovremo essere brave a sfruttare i loro punti deboli, approfittando del fattore-campo. Dopo la sconfitta di Bellusco, dobbiamo tornare a dare una prestazione di alto livello: questo sarà il nostro primo obiettivo. Il resto verrà da sé, ma prima di prendere le misure a Cinisello dovremo guardare al nostro campo. Una partita difficile, in cui ci aspettiamo di dover soffrire».

Aggiunge il libero, Anna Garavaglia: «Dopo la sconfitta di sabato, il clima in palestra era diverso rispetto alle settimane precedenti, quando eravamo reduci da due vittorie. Da lunedì, abbiamo lavorato non solo sulla parte fisica ma anche su quella mentale, cercando di capire tutti insieme – con allenatori e staff tecnico – cosa non avesse funzionato a Bellusco e su cosa insistere in allenamento. Questo ci ha dato grinta e concentrazione, per ripartire al meglio. Bisognerà puntare in primis a dare il meglio come gruppo, dimostrando che non siamo assolutamente quelle di sabato scorso. Cinisello è reduce da una sconfitta e vorrà una rivincita, la cosa non ci intimorisce ma ci spinge a dare il massimo, sfruttando il tifo di Lessona».

Serie B2 Sabato 4/11, ore 20.30.

Palasport di Lessona (BI) BONPRIX TEAMVOLLEY – Omg 3-IM Cinisello

Serie D Sabato 4/11, ore 17.

Palasport di Lessona (BI) BOTALLA TEAMVOLLEY – Zs Ch Valenza

Under16 Domenica 5/11, ore 10.

Palasport di Lessona (BI) DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Fucsia

Under13 Sabato 4/11,

ore 15. Palestra “Peretti” di Novara Issa Novara – CONAD TEAMVOLLEY