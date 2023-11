Biella Motor Team al Monti Savonesi

Ultimi appuntamenti agonistici per la scuderia Biella Motor Team che nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 novembre sarà impegnata nel 5° Giro dei Monti Savonesi, uno dei rally per auto storiche più importanti e seguiti del Nord Ovest.

La gara, che avrà Albenga come suo nodo nevralgico, prevede per sabato 4 verifiche tecniche e sportive al mattino, seguite dal nuovo shakedown di Onzo e dalla partenza delle ore 15:31, con i due passaggi sulla prova speciale di Caso che chiuderanno una prima giornata molto intensa. Domenica 5 novembre le restanti sei prove speciali, tre passaggi su Colle Scravaion e Melogno, con arrivo dalle 15:44 in Piazza del Popolo ad Albenga.

Il sodalizio biellese, guidato da Claudio Bergo, scende in Liguria con tre equipaggi: i primi a partire, con il numero 22, sono Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo con la loro abituale Porsche 911 del 2° Raggruppamento. Con il 35 prenderanno il via Enzo Borini ed Aldo Gentile su una Opel Ascona del 3° Raggruppamento mentre un’altra Porsche 911, stavolta del 3° Raggruppamento, è la vettura scelta da Daniele Richiardone e Nicolò Ciancia Mercadino che sulle fiancate avranno il numero 41.

Infine con il numero 91, il navigatore Alessandro Mattioda correrà al fianco di Gualtiero Frassati su una Simca 1000 Rally2 del 2° Raggruppamento.