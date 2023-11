I consigli del fine settimana del 3, 4 e 5 novembre

venerdì 3

- Biella, Io lavoro, 10.30 inaugurazione

- Biella, a cento anni dal Martirio di Don Giovanni Minzoni, alle 21, serata al Teatro del Seminario Vescovile di Biella con Andrea Bosio

- Mongrando, Parrocchia Santa Maria Assunta ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale, Organo “Giacinto Bruna 1822” Concerto del Maestro Giuseppe Radini “Frammenti Organistici Biellesi”

- Biella, “Hocus Pocus party&pizza”, la festa di Halloween per bimbi & ragazzi dai 5 ai 13 anni organizzata da Spazio Ragazzi Divertistudio. Il Divertistudio quest’anno propone una novità rispetto all’organizzazione della festa.. L'evento avrà luogo Venerdì 3 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 22.00 presso la nostra sede di Piazza Falcone 3 a Biella.

- Tavigliano, 1a rassegna dei Cori Taviglianesi. Alle ore 20:45 sarà possibile recarsi presso la Chiesa Parrocchiale di Tavigliano per assistere ai cori, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Carlo.

- Cossato, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate alle ore 20:30, presso Piazza Angiono, la deposizione della corona di alloro, al Monumento ai caduti, mentre alle 21:00, le letture e le musiche presso il Teatro comunale.

- Valdilana, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 10,30 ricordo e momento di preghierra al monumento ai caduti dell'alluvione in frazione Campore

- Andorno, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, ore 11 messa, corteo fino a monumento ai caduti alzabandiera,

- Biella, alle ore 11 nella sede di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, si terrà l'inaugurazione della mostra interattiva e multimediale "Nel nostro piatto", un progetto di Regione Piemonte proposto da UPBeduca - Università Popolare Biellese.

- Cossato, Le politiche di Fratelli d'Italia al Governo e in Regione. Questi i temi che verranno esposti a Villa Ranzoni, alle 18.30 di domani

- Graglia, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Comune dalle 10

Sabato 4

- Valdilana La Delegazione FAI Biella inaugura il nuovo Gruppo FAI di Valdilana e della Valsessera, alle ore 15 Asilo Cerino Zegna, Valdilana (Fraz. Ronco, 4)

- Biella, Io lavoro a biella

- Borriana, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 16,15 ritrovo monumento degli Alpini

- Rosio, Centro Cinofilo Jollylandia ASD di Roasio, con la collaborazione del ParcoBau di Pray, “Dog Sport Day”: l’open day dedicato agli sport cinofili.

- Magnano, bagna cauda della Pro Loco alle 20 presso la sede

- Biella, tradizionale Concerto per La Festa dell'Unità Nazionale e la giornata dedicata alle Forze Armate. L'evento si svolgerà alle 21 presso l'Auditorium di Città Studi in Corso Pella, 2 a Biella.

- Piedicavallo, alle ore 16.00, si tiene Halloween per i bambini

- Biella, L’associazione “Fede, Luce e Speranza” organizza nelle sale espositive al piano terreno del Chiostro di San Sebastiano una mostra di costumi della tradizione rumena. Tutti gli oggetti esposti provengono dalla collezione etnografica personale di Valentina Rusu Bulgaru.

- Valdilana, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 10,30 raduno in piazza a Crocemosso.

- Mongrando, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, alle ore 9.45, presso il Monumento dei Caduti di Mongrando Ceresane si terrà il ritrovo dei partecipanti, seguirà alle ore 10.00 la S.Messa nella chiesa di S.Rocco a Mongrando Ceresane e la Benedizione e Deposizione delle Corone d’alloro nei Monumenti dei Caduti nelle frazioni di Ceresane, Curanuova e presso il Cimitero in Frazione S. Lorenzo.

- Occhieppo Superiore, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 8,45 ritrovo in piazza Levis, ore 9 discorso autorità e deposizione della corona ai caduti

- Bioglio, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, la comunità si ritroverà alle 10 presso il monumento ai Caduti per la commemorazione.

- Oropa, La passeggiata dei preti e itinerario ad anello nel foliage. Ore 10:00, Itinerario ad anello nei colori del foliage, Ritrovo ai cancelli del Santuario. Organizzata dal Giardino Botanico, ore 15:00, la Passeggiata dei Preti.

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera o P2, Forest Bathing in Oasi Zegna

- Casapinta, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 16,45 deposizione della corona d'alloro, alzabandiera a Santa Messa

Domenica 5

- Graglia, Toma e dintorni

- Mosso, a Pro Loco di Mosso organizza la 6a edizione dello GNOCCO FRITTO e la CASTAGNATA. Dalle ore 11 in piazza Italia a Mosso APERIGNOCCO, dalle ore 10 ci sarà anche la castagnata. La distribuzione delle caldarroste prosegue per tutto il pomeriggio e non mancherà il vin brulè.

- Rosio, Centro Cinofilo Jollylandia ASD di Roasio, con la collaborazione del ParcoBau di Pray, “Dog Sport Day”: l’open day dedicato agli sport cinofili.

- Benna, Castagne e vin brulé a Benna, a cura dello Sport Folclore con il patrocinio del Comune, in piazza della Roggiona, a partire dalle 14.30.

- Piedicavallo, alle ore 16.00, si tiene Halloween per i bambini

- Biella, l’associazione “Fede, Luce e Speranza” organizza nelle sale espositive al piano terreno del Chiostro di San Sebastiano una mostra di costumi della tradizione rumena. Tutti gli oggetti esposti provengono dalla collezione etnografica personale di Valentina Rusu Bulgaru.

- Vigliano, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, ore 10.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta: Santa messa solenne in onore dei caduti di tutte le guerre. A seguire, omaggio ai caduti: Viale della Rimembranza, Cippo dei fucilati antistante il Municipio, Monumento dei caduti in Piazza Roma. Discorso del Sindaco.

- Gaglianico, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, ore 10.30 Santa Messa. Ore 11.30 Deposizione Corona d'alloro al Monumento ai Caduti

- Villanova, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, per Massazza, Villanova e Benna, ritrovo alle 10,45 presso chiesa parrocchiale S. Barnaba, alle 11 santa messa segue deposizione corona caduti

- Vigliano Biellese, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, commemorazione ORE 10.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta: Santa messa solenne in onore dei caduti di tutte le guerre. A seguire, omaggio ai caduti: Viale della Rimembranza, Cippo dei fucilati antistante il Municipio, Monumento dei caduti in Piazza Roma.

- Candelo, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 8,45 ritrovo in piazza Castello, 9 saluto sindaco, 9,30 avvio corteo , 9,45 onore caduti al monumento, 10 onore caduti al cimitero, 10,15 onore milite ignoto, 10,30 santa messa

- Crevacuore, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, cerimonia alle 11

- Oropa, Visita al Santuario. Ore 11:00, visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, ritrovo ai cancelli del Santuario.

- Viverone, viale Lungo Lago Mercatino degli hobbisti sul Lungo Lago

- Candelo, Ricetto di Candelo, Borgo medievale, Mercato dei Produttori Agricoli al Ricetto di Candelo

- Biella, torna “Autunno in PiazzO”. Dalle 10 del mattino, anche il Mercatino dei Sapori e della Creatività, con molti banchetti che offriranno prodotti di stagione e oggettistica. Dalle 12 inizierà la distribuzione delle caldarroste, preparate dalla Pro loco di Vaglio Pettinengo.

- Biella, “Fare il pane per fare il paesaggio insieme”. La singolare iniziativa si terrà domenica a partire dalle 10, con ritrovo alla stazione di Biella Chiavazza per una camminata esperienziale nel paesaggio dell’Est urbano e un’attività di panificazione collettiva. L’evento è gratuito e in caso di cattivo tempo avrà inizio alle ore 11 a Spazio Hydro.

- Sandigliano, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, ritrovo nel cortile comunale alle 10, alle 10,30 ci sarà la Santa Messa, benedizione lapide e monumento ai Caduti. Parteciperanno la banda Verdi di Sandigliano e gli allievi delle scuole.

Le mostre

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Sala, L'Ultima Infamia, fino all'11/11 ripercorre i tragici eventi avvenuti a fine aprile 1945 a Cavaglià e Santhià, costati la vita a 58 vittime

- Vigliano Biellese, Opere grafiche di Griffa fino al 31/12 in biblioteca mostra di opere grafiche (disegni, grafiche, collages, acquerelli e transfer) dell’artista biellese Maria Grazia Griffa (Pepe Griffa). Info: fino al 31 dicembre, ingresso libero e gratuito durante gli orari di apertura della biblioteca: da martedì a venerdì, ore 14.30-18.

- Cerrione, Stemmi e ritratti. Al centro culturale “Conti Avogadro” di Cerrione al castello di via Libertà 34 è in corso la mostra “Mors Vitaque” a cura di Claudia Ghiraldello con opere di Gabriele Reina, artista di famiglia militare e industriale di origine lombardo-svizzera. Fino al 5 novembre dal venerdì alla domenica ore 15-18, ingresso libero.