Bagna Cauda con gli AIB Biella Orso, ancora posti disponibili

Ci sono ancora dei posti disponibili per prenotarsi per la Bagna Cauda in sede AIB, a Biella in via Santa Barbara 3c, il 25 novembre alle ore 20.

Il menù:

Aperitivo, Bagna cauda con verdure cotte e crude e carne, Formaggio Dolce e caffè, Acqua e vino a volontà. Il costo è di € 25,00 a persona. Il ricavato della cena verrà utilizzato per sostenere le attività della squadra antincendio.

Per info e prenotazione: Davide 3273861649 - Rodolfo 3713331042

Prenotatevi subito prima che esauriscono i posti a disposizione.