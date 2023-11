Work Secure: lo store digitale di riferimento per l’antinfortunistica e soluzioni aziendali su misura

Approfittando di un'esperienza di oltre 15 anni nel mondo della sicurezza lavorativa, Work Secure emerge come la piattaforma digitale di fiducia per le aziende, mettendo a disposizione una selezione rigorosa dei migliori prodotti del settore, con brand come Payper e Airbank. L’offerta si completa con servizi specializzati, tra cui la manutenzione dei DPI anticaduta, e un supporto cliente sinonimo di eccellenza.

La proposta di Work Secure, accessibile all’indirizzo www.worksecure.it, annovera oltre 10.000 articoli. Accuratamente selezionati dagli esperti del team, sono espressione dei marchi di riferimento del settore, come Sip Protection, Univet, Guide Gloves, Dunlop Boots, Irudek, PVS, Senko, Skylotec, Coval Safety – Idee Cocco, Irudek e Portwest.

Per ciò che riguarda i prodotti, invece, in pochi istanti online è facile individuare migliaia di soluzioni, in grado di rispondere con efficacia alle necessità di ogni settore professionale. Alcuni esempi? Imbracature di sicurezza, lampade frontali, giubbotti ad alta visibilità, kit per il pronto soccorso aziendale, scarpe antinfortunistiche invernali e guanti antitaglio. L’intero catalogo si distingue per l’ottimo equilibrio fra qualità e prezzo.

I capi d’abbigliamento che figurano nell’offerta di Work Secure, dalle t-shirt ai pile, dalle giacche alle felpe, sono personalizzabili a seconda delle proprie esigenze. I clienti possono approfittare di diverse tecniche: stampe in colorprint, stampe serigrafiche, applicazioni termosaldate, patches o scudetti amovibili.

Una volta individuati quegli articoli che meglio rispondono alle proprie richieste è possibile procedere con il pagamento. Le modalità di transazione disponibili pongono l’acquirente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, rateizzazione, contrassegno e bonifico bancario.

Quanto alle spedizioni, i prodotti sono recapitati in tempi celeri. Se si ordina entro le 12:0, la merce viene spedita già in giornata con corriere espresso. Inoltre, è possibile beneficiare dell’opzione di consegna gratuita.

L’azienda italiana ha l’obiettivo di fornire ai propri clienti un’esperienza d’acquisto completa, sotto ogni punto di vista. Non a caso, offre anche diversi servizi esclusivi, dedicati alle imprese. Work Secure, infatti, esegue ispezioni e revisioni periodiche dei DPI anticaduta di terza categoria. Questi, infatti, dovrebbero essere controllati almeno con cadenza annuale. Infine, è un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert.