“Su Nuraghe” invocata pace con la poesia di Nicola Loi: “pro custa paghe siant avocados” .

“Totu sos santos/Tutti i Santi” è la poesia che Nicola Loi ha inviato al Circolo culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella nell’ambito del progetto Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, che mette in contatto Sardi e Italiani che vivono in Italia e in Argentina e che fanno capo al Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata.

Il giorno di marca che celebra “Tutti i Santi che sono in cielo/Totu sos Santos chi sunt in su chelu” è occasione per parlare la lingua della contemporaneità, assolvendo l’antico ruolo antico del Vate: guida, che si occupa di problematiche civili con spirito profetico.

Otto strofe in versi endecasillabi in “Limba” materna ancestrale - con testo italiano a fronte nella versione di Gabriella Peddes, rivisitate da Roberto Perinu - parlano della quotidianità che vede l’infiammarsi di guerre regionali: “Sunt in gherra Coranu cun Vangelu/Sono in guerra il Corano e il Vangelo”, “Ma est gherra de ateros istados/ ma è guerra di altri stati”, ammonisce il Poeta.

Dopo averli invocati, supplica la fine delle ostilità, affinché “Pro custa paghe siant avocados/Per questa guerra siano avvocati”, chiudendo l’ode termina con l’augurio: “Passade totu una die de pasu,/In terra sarda e in logu istranzu. /A tie amiga ti mando unu basu,/A tie amigu ti mando un'afranzu”. Vale a dire: “Trascorrete tutti un giorno di pace /In terra sarda e in luogo straniero/A te amica mia ti mando un bacio/A te amico ti mando un abbraccio”.

Totu sos Santos

Augurios mannos pro totu sos Santos,

A sos amigos de bonos-sentidos.

Siedas in salude totucantos,

In dogni bene semper favoridos.

A bois trabagliadores de 'idea,

Sa fortza bos assistat fitianu.

In oras de suore e de pelea,

Siat su sero comente manzanu.

E tue amiga mia pius galàna,

Chi mai mancas da-e su pensamentu.

No ti manchet sa lughe soliana,

E sa serenidade onzi momentu.

Totu sos Santos chi sunt in su chelu,

Pro custa paghe siant avocados.

Sunt in gherra Coranu cun Vangelu,

Ma est gherra de ateros istados.

Chi no faghent sa gherra in domo issoro,

Pero faeddant de democratzia.

Gia podides cumprender’ ite coro,

Ca cherent bender’ sas armas ebbia.

Ma cuddu Deus b'est pro issos puru,

E dogni salmu gia finit in gloria.

Ant a tenner’ sa paga de seguru,

Ca imparadu l'amus da-e s'istoria.

Cherzo sighire s'auguriu meu,

In custa die de Santos unidos.

Chi siat una die de recreu,

Sos malos ideales siant bandidos.

Passade totu una die de pasu,

In terra sarda e in logu istranzu.

A tie amiga ti mando unu basu,

A tie amigu ti mando un'afranzu.

Nigolau Loi, su 1° de Sant’Andria 2023

Tutti i Santi

Auguri grandi per tutti I Santi,

Agli amici di buoni sentimenti.

Siate in salute tutti quanti,

In ogni bene sempre favoriti.

A voi lavoratori intellettuali,

La forza vi assista quotidiana.

Nelle ore di sudore e di fatica,

Sia la sera come mattina.

E tu amica mia più leggiadra,

Che mai manchi dal pensamento.

Non ti manchi la luce del sole,

E la serenità ogni momento.

Tutti i Santi che sono in cielo,

Per questa pace siano invocati.

Sono in guerra Corano con Vangelo,

Ma è guerra di altri stati.

Coloro che non fanno la guerra in casa loro,

Però parlano di democrazia.

Già potete comprendere quale cuore,

Perché vogliono vendere le armi solamente.

Ma quel Dio vi è per loro pure,

E ogni salmo già finisce in gloria.

Avranno la paga di sicuro,

Perché imparato l'abbiamo dalla storia.

Voglio seguire l'augurio mio,

In questo giorno di Santi uniti.

Che sia un giorno di sollievo,

I cattivi ideali siano banditi.

Trascorrete tutti un giorno di pace,

In terra sarda e in luogo straniero.

A te amica mia ti mando un bacio,

A te amico ti mando un abbraccio.

Nicola Loi, 1° novembre 2023