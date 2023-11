Castelletto Cervo, chiude la stagione culturale 2023 al Monastero Cluniacense

Grande partecipazione al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo per l'ultimo appuntamento in calendario. A chiudere la stagione culturale 2023 è stato l'ensemble vocale Nox con un concerto di musica sacra. Un'offerta culturale di qualità che quest'anno ha registrato oltre 400 presenze nelle 10 aperture in programma.

“Grazie all'associazione Garnerius per l'importante lavoro di organizzazione e di promozione culturale che porta avanti da anni – si legge nel post del Comune - Grazie alle ragazze che hanno guidato i visitatori alla scoperta di questo luogo. Le visite guidate e gli aventi torneranno nel 2024 con la riapertura primaverile. Il Monastero sarà ancora protagonista nel mese di dicembre con un fuori programma a tema natalizio”.