A Roma una mostra su Tolkien, c'è anche l'opera biellese di Piero Crida

Un po' di Biella a Roma. In occasione della mostra "J. R. R. Tolkien 1973 – 2023 Uomo, Professore, Autore" che sarà realizzata nei prossimi giorni alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna della capitale e realizzata per ricordare i cinquant’anni dalla morte dell’autore de "Il Signore degli Anelli", a Roma ci sarà anche un quadro copertina proveniente dalla Biblioteca Civica cittadina. L’opera è stata realizzata da Piero Crida, che aveva a suo tempo disegnato la copertina per Rusconi.

“Il Signore degli Anelli è un’opera celebre in tutto il mondo con un forte legame con la nostra città – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. Prima di chiedere al maestro Crida di riprodurci la copia della copertina del Signore degli Anelli, probabilmente in pochi erano a conoscenza che questa prima copertina era nata a Biella da una artista locale. Sono molto orgoglioso non solo di avere nella nostra biblioteca quest’opera, ma soprattutto che venga richiesta per una mostra così importante che si terrà per la prima volta in Italia”.

Il progetto riunirà oltre cento opere tra foto, documenti, filmati e ricostruzioni virtuali delle prime edizioni dei libri da cui è tratta la trilogia kolossal fantasy del regista neozelandese Peter Robert Jackson, assieme a film, serie tv e libri.