Dal Nord Ovest - Tamponamento a Robbio, soccorse cinque persone

Soccorsi in azione nella serata di giovedì 2 novembre a Robbio per un incidente stradale. Due auto si sono tamponate in via Novara sulla provinciale tra Robbio e Confienza, nei pressi di un passaggio a livello. È stato necessario l'intervento di due ambulanze e due automediche, inviate dal 118.

Dopo le prime cure dei sanitari i cinque passeggeri dei mezzi coinvolti nel sinistro, tra cui un bimbo di 5 anni e un ragazzo 17enne, sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso del civile di Vigevano.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano che si sono occupati dei rilievi del caso e della gestione della circolazione stradale.