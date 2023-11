Dal Nord Ovest - Camion perde mattoni in mezzo alla Tangenziale: travolti due veicoli

Attimi di panico sulla tangenziale di Torino, all’altezza dello svincolo di Venaria in direzione Milano, dove un mezzo pesante ha perso un carico di mattoni proprio in mezzo alla carreggiata. L'enorme mole di materiale scaricato a terra ha occupato più di una corsia, investendo due veicoli. Per fortuna non ci sono stati feriti.

La circolazione è ovviamente stata prontamente interrotta ed è ora permesso il solo transito sulla corsia di sorpasso. Disagi al traffico. A causare la brusca frenata del conducente del camion, provocando la fuoriuscita del carico, è stato un piccolo incidente avvenuto nella sua direzione di marcia e che l'uomo voleva evitare.