Masserano, investe un cinghiale sulla strada: grosso spavento per un giovane (foto di repertorio)

Grosso spavento per un 21enne di Castelletto Cervo, rimasto coinvolto in uno scontro con un cinghiale, apparso all'improvviso in mezzo alla strada.

È successo ieri sera, intorno alle 21, a Masserano. Dopo l'impatto, l'animale è fuggito nella boscaglia circostante. Sul posto i Carabinieri per l'assistenza al giovane e la raccolta dei rilievi.