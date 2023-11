Tre auto coinvolte, una donna ferita lievemente: è il bilancio del tamponamento a catena avvenuto ieri sera, intorno alle 19, nel comune di Gaglianico.

Sul posto, oltre al 118 per l'assistenza alla malcapitata, anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi. In seguito, la conducente è stata trasportata in ospedale per accertamenti.