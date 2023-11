Nidi di Biella, riordino delle rette, ma i costi per le famiglie restano invariati

Il Comune di Biella ha accolto la richiesta della Ditta ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, che gestisce i nidi di Biella di Biella Chiavazza, Pavignano e Villaggio Masarone di adeguare le rette come previsto dall'indice ISTAT nella misura del 10,65%, ma l'aumento non ricadrà sulle famiglie.

Ad accollarsi il relativo aumento sarà infatti il Comune. "Siamo consapevoli che le famiglie siano in difficoltà - spiega l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - e dato che siamo un'amministrazione che cerca il più possibile di andare incontro alle famiglie, anche in questo caso l'amministrazione ha dimostrato la vicinanza alle stesse facendoci carico dell'aumento delle rette delle strutture, che in ogni caso altro non è che l'adeguamento all'indice ISTAT. Quindi i genitori possono stare tranquilli e i programmi anche per questo anno sono davvero tantissimi per i nostri piccolini".