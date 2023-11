Caffè del Benessere, nuovo appuntamento a Biella all'orizzonte

Martedì 7 novembre alle 15 nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le poste Centrali, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatrice la dr.ssa dr. Anna Nelva, Endocrinologa, che parlerà di "Controllo del colesterolo nella prevenzione cardiovascolare".

Le malattie cardiovascolari nel loro insieme rappresentano la prima causa di morte in Italia (incidenza di 28,1 per 10 mila abitanti con 227.350 morti per anno) superando anche i tumori (seconda causa di morte con incidenza di 23,9 per 10 mila abitanti e 177.858 morti annui). Nella prevenzione della malattie cardiovascolari ci sono tante regole da rispettare: stili di vita (evitare la sedentarietà e praticare attività fisica), dieta corretta, abolizione del fumo, ecc. In questo incontro la dottoressa Nelva analizzerà uno dei punti cardie: il controllo del livello del colesterolo nel sangue, partendo dall'alimentazione idonea per finire con la terapia medica e, come con gli altri relatori dei Caffè del Benessere, sarà disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti all'incontro.

L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella) e per i prossimi due anni dedicherà ampio spazio a questo tema assistenziale Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio.