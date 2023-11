“Apri gli occhi non la porta”, dal Comune di Biella un contributo ai centri incontri anziani

I Centri e gli Enti individuati dall’ufficio delle politiche sociali dove si è già tenuto almeno un incontro e che si sono resi disponibili per la continua distribuzione di volantini “anti-truffa” nonché per ospitare altri eventi sul tema, nell'ambito del progetto di prevenzione per il contrasto delle truffe agli anziani denominato “Apri gli occhi non la porta” a Biella sono sette.

Si tratta del Centro Dinamico - Biella Via Delleani 34, dove l'incontro si è tenuto il 27 Luglio 2023; della Parrocchia S. Antonimo - Biella - Str. Barazzetto Vandorno 154 dove è stato il 28 Luglio 2023; a Favaro alla Coop. Imm. di Cons. di Favaro – Biella Via Santuario D'oropa, dove si è tenuto il 02 Agosto 2023; del Teatro Parrocchiale/Carnevale Benefico Chiavazzese – Biella Via Firenze 3 dove si è tenuto il 13 Settembre 2023; dell'Associazione Pavignano Vaglio Cultura e Sport - Biella Via Rappis 11, dove si è svolto il 27 Settembre 2023; del Nuovo Oratorio di San Grato – Biella Via Partigiani Valle Oropa 2 dove l'incontro si è tenuto il 03 Ottobre 2023 e dell' Oratorio di Santo Stefano – Biella Via Battistero 5 dove l'incontro è stato a fine Ottobre 2023.

In particolare, il Comune ha ritenuto di assegnare un contributo economico una tantum di € 300,00 a ciascuna di queste Associazioni per la collaborazione accordata a questo Ente nella divulgazione delle istruzioni e raccomandazioni utili a prevenire e contrastare le truffe, anche attraverso la continua distribuzione dei volantini “Anti-truffa”.