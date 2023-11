SERVIZI e SETA, azienda tessile biellese, partecipa come sponsor di R2Run.

Una nuova t-shirt R2Run con il logo SERVIZI e SETA per evidenziare il percorso di responsabilità sociale a sostegno del progetto RUN TO FEEL BETTER, l’incubatore che si prefigge di “strappare dal divano” non solo i giovani e di prepararli alla Maratona consentendogli di tagliare il traguardo a New York.

Ready to Run – R2Run è una società sportiva dilettantistica con sede a Biella che si occupa di aiutare i runner nel migliorare le prestazioni, riducendo il rischio di infortuni e mettendoli nelle condizioni ideali per correre. Un percorso che ha permesso a molti, con storie diverse, di correre chilometri senza fermarsi, perdere peso senza riprenderlo, migliorare l’autostima e lo stato di salute e di aumentare il senso di benessere grazie alle endorfine rilasciate durante l’allenamento. Molte testimonianze si possono approfondire sul sito Sei pronto per iniziare a correre? | Ready 2 RunSSD (r2.run)

SERVIZI e SETA condivide concretamente con R2Run l’importanza dell’attività fisica e dello sport. Alberto Enoch, imprenditore biellese, CEO dell’Azienda sostiene questa preziosa iniziativa per una scelta di social responsability che garantisca sempre più un comportamento etico e sensibile, trasferendolo anche nella cultura aziendale.