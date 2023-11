Rally & Co: tutto pronto per il 5° Rally Monti savonesi storico FOTO

Rally & Co: tutto pronto per il 5° Rally Monti savonesi storico.

Rally & Co è pronto a partire verso il 5° Rally Monti savonesi storico, in programma il prossimo weekend. Partenza sabato 4 da Albenga e disputa di 2 prove speciali (la Caso ripetuta 2 volte), mentre domenica 5 novembre i tratti cronometrati in programma saranno 6, tra cui la prova del Melogno famosissima per i numerosi test svolti anche da case ufficiali, per un totale di 72 km sulle insidiose strade dell’entroterra ligure.

Per la scuderia biellese, pronti a darsi battaglia per il podio, Marco Bertinotti navigato, come al Rallylegend, dalla moglie Barbara Ravelli, questa volta a bordo della loro porsche 911 rs preparata dalla Pentacar e seguita in gara dalla Fpower di Sostegno, mentre sulla loro Ford escort rs 2000 saranno al via i velocissimi Luca Delle coste coadiuvato dal “re” delle dirette facebook il ponzonese Giuliano Santi, sicuramente protagonisti per la classifica assoluta.