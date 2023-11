Monteleone Trasporti contribuisce al successo della Supercoppa biellese.

Si è conclusa la Del Monte Supercoppa di Volley a Biella con la regia di SPB Monteleone Trasporti e in collaborazione con l’Assessorato dello Sport del Comune di Biella, protagonista di un evento unico nel suo genere per il territorio Biellese e per tutto il Piemonte.

Un successo non solo sportivo, ma anche di pubblico per tutta la città, che in due giorni ha ospitato la quasi totalità degli Azzurri Campioni del Mondo in carica e moltissimi campioni da ogni parte del mondo che ci hanno regalato grandi emozioni.

“Monteleone Trasporti è davvero orgogliosa di aver sponsorizzato un evento di questa portata - spiega Murdaca Fausta direttore amministrativo di Monteleone Trasporti – non solo per l’importanza che si trascinava dietro , ma soprattutto per essere stati testimoni di una notevole affluenza di pubblico, quasi 5000 spettatori, chiaro segnale dello spirito diffuso che accomuna tutti, noi per primi, ossia quello di credere fortemente nello sport e in special modo nella crescita dei giovani. A tal proposito vorremmo lanciare un invito ad altre aziende del territorio Biellese, affinché ci possa essere un incremento di partecipazione a queste iniziative, dando il proprio sostegno in un progetto in cui crediamo fortemente.”

Viva lo sport, Viva la Pallavolo, Viva SPB Monteleone Trasporti