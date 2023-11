La stagione agonistica per gli Atleti di Valdigne Triathlon non finisce mai FOTO

Ancora un fine settimana di partecipazioni e successi per gli atleti di Valdigne Triathlon in questa stagione che sembra non finire mai!

Domenica 29 ottobre 2023 nell’iconico 70.3 IM Argentina grande gara del biellese Fabrizio Ghilardi, che ha conquistato il 6^ posto nella categoria M50-54, per lui una frazione di bike tra i top.

Sempre domenica a Manerba del Garda si è disputato il classico Duathlon Sprint, per i colori verde-turchese-oro ottima prestazione per il novarese Nicolò Fontana, 8^ assoluto e splendido oro tra gli S1.

Primo Mini-Camp di allenamento della nuova stagione, per i tanti giovani torinesi e biellesi di Valdigne Triathlon, impegnati il 27-28-29 ottobre a Pietra Ligure in una tre giorni di intensi allenamenti sotto la guida dei Coach Maria Angioni e Mario Ginevro, per loro interessanti allenamenti di run, nuoto, bike e mtb.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon che ora focalizzano la loro attenzione nel gran finale di stagione a Maleo con il Duathlon Cross, ultima tappa del Circuito di Cross Country in programma il 19 novembre.