Perchè preferire il Residence Chiaralba per uno studente che studia a Milano

Trovare un alloggio a Milano per studiare all’università è molto difficile.

Tra le difficoltà c’è sicuramente quella di evitare le truffe, pagare il giusto per la qualità ricevuta e trovare disponibilità. Infatti è risaputo che ormai le opzioni migliori sono già prese.

Abbiamo intervistato una realtà imprenditoriale consolidata che conosce molto bene il mercato. Lo staff della Residenza Chiaralba di Milano, in particolare la Direttrice Danila Gibiino.

Buongiorno Danila, o dovrei dire Miss Chiaralba. Grazie per averci concesso questa intervista. Vorremmo approfondire il successo del Residence Chiaralba di Milano, molto apprezzato dagli studenti universitari. Com'è nata l'idea di creare questo residence?

Danila Gibiino: Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. L'idea è nata dalla mia personale esperienza, ho avuto i miei figli studenti fuori sede a Milano. Ho identificato alcune difficoltà che gli studenti e soprattutto i genitori incontrano quando cercano alloggio a Milano, ed ho voluto creare un ambiente che potesse essere una soluzione comoda, accogliente e sicura.

Interessante. Passando ad un altro aspetto, perché un genitore dovrebbe preferire il Residence Chiaralba rispetto ad altre soluzioni abitative disponibili in città?

Danila Gibiino: I genitori naturalmente vogliono il meglio per i loro figli. Chiaralba offre una soluzione abitativa di alta qualità, con servizi pensati per gli studenti. Inoltre, la nostra struttura è attrezzata con moderne misure di sicurezza, il che può rassicurare i genitori riguardo la sicurezza dei loro figli mentre sono lontani da casa.

Qual è la caratteristica che contraddistingue la residenza chiaralba?

Danila Gibiino: Abbiamo tanti cavalli di battaglia ma se dovessi sceglierne alcuni sicuramente la migliore qualità prezzo sul mercato, l’assistenza 7 giorni su 7 del nostro staff e la posizione nel quartiere studentesco, zona Bocconi e Navigli.

Parlando dal punto di vista degli studenti, perché si sentono particolarmente accolti al Residence Chiaralba?

Danila Gibiino: Ci impegniamo a creare una comunità inclusiva e supportiva. Offriamo spazi comuni dove gli studenti possono socializzare, studiare insieme e sentirsi parte di una comunità. Inoltre, il nostro personale è sempre disponibile a fornire assistenza e supporto.

La qualità-prezzo è spesso una considerazione importante. Quanto incide questa dimensione nel successo del vostro residence?

Danila Gibiino: È fondamentale. Offriamo un ottimo rapporto qualità-prezzo, che ci permette di essere una scelta preferita per gli studenti. Le tariffe sono competitive e i servizi inclusi nel prezzo rendono Chiaralba una soluzione conveniente senza compromettere la qualità. L’idea della nostra formula residence va a sollevare dagli impegni quotidiani gli studenti; banalmente non devi intestare le utenze, pagare le bollette, il condominio ed altre faccende che possono essere rognose da seguire per uno studente.

Milano è una città dove, purtroppo, si verificano anche delle truffe legate agli alloggi. In che modo il Residence Chiaralba rappresenta una garanzia contro queste situazioni spiacevoli?

Danila Gibiino: La nostra reputazione parla da sé. Siamo conosciuti per la nostra trasparenza, affidabilità e professionalità dai clienti e dalle stesse scuole ed università. Ogni transazione è chiara e le recensioni positive dei nostri ospiti sono una testimonianza della nostra integrità e del servizio di alta qualità che offriamo. In questo modo, Chiaralba si pone come una garanzia di affidabilità in un mercato che presenta sempre più insidie.

Le storie di successo insegnano ed ispirano ma ecco i nostri suggerimenti:

1) l’appartamento per studiare va cercato con mesi di anticipo se si vuole trovare la soluzione ideale

2) bisogna valutare attentamente il rapporto qualità-prezzo

3) sicurezza e vicinanza all’università possono fare la differenza sulla qualità della vita dello studente ed in ultimo sul genitore