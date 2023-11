Quali sono i filati ideali per l'inverno? I consigli di Marco, stylist de IL LANIFICIO

Chi l’ha detto che la seta è ideale solo per le stagioni intermedie?

Il nostro stylist Marco torna per la terza edizione della rubrica dedicata allo stile per spiegarci come questo filato prezioso può essere il tessuto ideale anche per affrontare le temperature invernali più rigide.

“Estrema morbidezza e termoregolazione” sono le parole d’ordine che mi vengono in mente quando penso ai capi realizzati dal sorprendente incontro della seta e del cashmere che da un paio d’anni sta conquistando un pubblico sempre più ampio.

Ma come possono due tessuti così diversi tra loro dare vita ad un capo innovativo che si distingue per qualità, morbidezza e con ottimo rapporto qualità prezzo?

E’ semplice ci spiega Marco: “Il cashmere è 10 volte più isolante della lana merino e la seta termoregola grazie alle sue proprietà naturali. La combinazione di questi due fibre nobili da vita a maglie qualitativamente eccellenti, caldissime e confortevoli che si adattano anche in inverno a molteplici abbinamenti sia nel guardaroba maschile che femminile.”

Ma attenzione alla composizione del capo! Per trovare la maglia giusta è indispensabile guardare l’etichetta.

Siete in cerca di una maglia casual e versatile da utilizzare anche in pieno inverno che non crei volume? Scegliete le maglie morbide e calde realizzate nella finezza 12 50% cashmere e 50% seta oppure optate per una maglia finezza 18 realizzata in 85% seta e 15% cashmere da utilizzare come sotto giacca anche senza camicia per uno stile meno formale ma sempre impeccabile.

Ma quale modello scegliere?

“Che siate più da scollo a V, dolcevita o girocollo poco importa. Per questa stagione vale tutto. Mi sento comunque di consigliare per l’uomo il dolcevita da sempre capo icona dell’inverno mentre per lei uno scollo a V da indossare con una camicia a contrasto per un look contemporaneo. E poi osare con il rosa e il ciclamino (proposto anche per lui) che si abbina perfettamente ai cappotti e giacconi e dona una sferzata di energia alle grigie giornate invernali!

Quindi Marco qual è il filato migliore da indossare questa stagione?

“I filati ideali per l’inverno sono tantissimi. La lana merino è il tessuto principe della stagione, ma se state cercando una novità e volete acquistare un capo dal rapporto qualità prezzo unico optate per il prezioso mix lana e seta”

Vi consiglio di dare un’occhiata alla collezione de IL LANIFICIO nello storico negozio di via Cernaia 40 a Biella oppure online dove troverete diverse proposte di maglieria uomo e donna realizzate in lana e cashmere, lana merino oppure 100% cashmere. L’indirizzo online è www.illanificio.it

Grazie Marco e alla prossima rubrica!