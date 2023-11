Cambia-Menti M410: “Il disagio e le dimissioni in Atap non accennano a fermarsi”

Riceviamo e pubblichiamo:

"In riferimento all'articolo uscito su News-Biella in data 31/10/23 recante anche una breve intervista rilasciata dal Presidente di ATAP Spa, Ferraris Vincenzo, sulla situazione di carenza di personale e quindi di carenza nell’offerta di servizio, il Sindacato Cambia-Menti M410 aggiunge una nota dolente sul fatto che questo sindacato da anni denuncia all’azienda stessa il gravissimo e costante fuggi-fuggi del personale viaggiante che rassegna le proprie dimissioni volontarie nell’indifferenza di tutti.

Le dimissioni vengono presentate anche a malincuore, poichè spesso, di fatto, i lavoratori vanno a fare lo stesso lavoro in altre aziende di trasporto pubblico e/o trasporto-merci e/o altro, ma in migliori condizioni.Vogliamo precisare che le dimissioni per prossimità al pensionamento, rispetto alle dimissioni volontarie, incidono pochissimo sul fatto che Atap non riesca ad integrare il personale mancante.Le cause maggiori di tutto ciò, a nostro avviso, sentendo i lavoratori , sono la retribuzione troppo bassa e poco soddisfacente e i turni “a nastro”.

Più volte è stato chiesto di rivedere le spettanze su alcuni punti della busta paga e su più aspetti del contratto di lavoro:

*l'impegno giornaliero di lavoro che può arrivare fino alle 14 ore, come affermato anche dal Presidente Vincenzo Ferraris;

*si lavora 6 giorni su 7;

*l'altissima responsabilità che ogni Agente si accolla ogni giorno di lavoro senza congrua ricompensa.

Leggendo sui giornali e/o tramite social, apprendiamo che molte aziende del TPL e NON per evitare le dimissioni da parte dei propri lavoratori/lavoratrici hanno deciso di incrementare le retribuzioni e i generali livelli di benessere aziendale.

Cosa che in ATAP non è ancora avvenuta. IL Sindacato Cambia-Menti M410 è sempre stato disponibile a discutere con la Direzione di Atap per cercare di trovare un equilibrio utile a migliorare una situazione che si protrae da anni, viste le condizioni di malcontento, e che andrà a penalizzare l'Utenza, i Lavoratori, le Lavoratrici e l'Azienda stessa.

Questo per dire che è vera la riduzione delle corse nel trasporto pubblico ma è ormai inevitabile persino un peggioramento se non cambiano le condizioni di attrattività dei lavoratori nel settore".