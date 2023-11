Mistero in via delle Rosine, rinvenute ossa umane

La scoperta è stata fatta in modo casuale, durante alcuni lavori di ristrutturazione. Ma è un giallo quanto è emerso poco fa in via Delle Rosine, al civico numero 18, nei pressi del Museo della Fotografia: sono state rinvenute ossa di un femore umano. E su quanto è venuto fuori ora indagano i carabinieri.