Mongrando in lutto per la morte di Salvatore Sposato

Comunità di Mongrando in lutto per la morte di Salvatore Sposato, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 73 anni. Molto conosciuto in paese, specialmente nel mondo dell'associazionismo locale.

A darne il doloroso annuncio la moglie, i figli e i parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato alle 19 di oggi nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane. I funerali, affidati dalle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, avranno luogo domani, 3 novembre, alle 15, sempre a Ceresane.