Halloween a Miagliano, quando la comunità si unisce i risultati sono eccellenti

Quando la comunità si unisce i risultati sono eccellenti. A sottolinearlo l'amministrazione comunale di Miagliano a proposito della festa di Halloween: “Siamo molto soddisfatti, è stata non solo un momento di divertimento per i bambini della Valle del Cervo, ma una vera prova comunitaria grazie a cui le associazioni San Lorenzo Calcio, Pro Loco, gruppo comunale volontari civici, residenza per anziani Villa Poma e Scuola dell'Infanzia si sono unite sotto un unico cappello per portare allegria e continuare a rendere belli i nostri momenti di festa. Gioia e divertimento anche tra gli ospiti della residenza per anziani Villa Poma, ai quali i bambini hanno fatto visita e che ringraziamo per la straordinaria ospitalità ricevuta”.