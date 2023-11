Dolcetto o Scherzetto al Ricetto, edizione da record a Candelo

Edizione da record per Dolcetto o Scherzetto al Ricetto di Candelo. A tracciare un bilancio dell'iniziativa il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “È stato bellissimo vedere più di 250 bambini con le loro famiglie che hanno trascorso momenti di divertimento e spensieratezza. Non solo nel borgo medievale, ma anche a Villa Mares: una collaborazione davvero ben riuscita che ha portato l'attenzione anche fuori le mura. Un'iniziativa dedicata principalmente ai cittadini, che hanno risposto alla grande e con entusiasmo: si tratta di un impegno non indifferente organizzare attività di questa portata, ma la gioia dei bimbi ripaga ogni sforzo. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con il Comune per questo successo: Villa Mares, Biblioteca, Banca del Tempo, Pro Loco, alcune delle botteghe artigianali del borgo, la Conad di Candelo che ha fornito molte delle caramelle offerte ai bambini”.