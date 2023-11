Crevacuore, la cerimonia del 4 novembre sarà domenica: ecco come si svolgerà

La cerimonia dedicata al ricordo dei Caduti in guerra e alla Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia del 4 Novembre è posticipata a domenica 5 novembre.

Questo il programma che avrà luogo a Crevacuore: alle 11, Santa Messa commemorativa dei Caduti in guerra presso la chiesa parrocchiale, con corteo delle autorità civili, militari, associazioni combattentistiche al monumento ai Caduti. Qui si terrà la deposizione della corona d'allora in memoria dei concittadini caduti in guerra. La cerimonia si svolgerà anche in caso di pioggia.