Vigliano, c'è ancora tempo per ottenere i buoni spesa alimentari

Fino alle 12 di venerdì 17 novembre è possibile a Vigliano Biellese presentare domanda - esclusivamente on line, o accedendo ai servizi online dalla home del sito - per ottenere i buoni spesa alimentari/gift card.

L’amministrazione comunale, infatti, proseguendo nella direzione della solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari del territorio in situazione di difficoltà, ha inteso aprire una nuova tranche di erogazione di buoni spesa.

I requisiti per poter presentare la domanda sono i seguenti: residenza nel Comune di Vigliano Biellese; indicatore ISEE, (parametro riscontrabile nell’attestazione ISEE Ordinario o Corrente), che deve necessariamente essere uguale o inferiore ad € 15.000. Le card consentono l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. Al termine dell’istruttoria, i beneficiari verranno contattati via e-mail o telefonicamente, per il ritiro presso gli Uffici comunali (a tal riguardo, si prega di prestare particolare attenzione alla compilazione del campo relativo all’indirizzo mail e del recapito telefonico).

Il mero possesso dei requisiti per la presentazione dell’istanza non determina automaticamente l’assegnazione delle gift card, che sarà successiva all’istruttoria. L’erogazione dei buoni spesa non sarà immediata: essa avverrà solo al termine dell’istruttoria e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate nell’istanza.