Tavolo Interassociativo per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro: l'incontro a Biella

Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro del Tavolo Interassociativo per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro che si è aperto con i saluti da parte Mario Sanò, Direttore Generale ASL Biella, Paolo Garavana, Direttore Amministrativo ASL Biella e Eva Anselmo, Direttore Sanitario ASL Biella. Il tema al centro dell'incontro è stato "L'importanza della cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Nella prima parte dell'incontro sono state presentate le attività di prevenzione e analisi delle attività di S.Pre.S.A.L, con l'intervento da parte del Direttore, Marta Terzi, e del Tecnico della prevenzione, Giampiero Bondonno, e delle attività della sede INAIL di Biella da parte di Biancamaria Pietralati. Successivamente, Savina Fariello, tecnico della prevenzione in S.Pre.S.A.L, ha discusso dei Rischi di caduta dall'alto e ha condiviso l'esperienza della Pubblica Amministrazione con l'applicazione dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 insieme all'architetto Graziano Partergnani, Dirigente dell'Area Tecnica Datore di lavoro della Provincia di Biella.

Infine si è riunito il Tavolo tecnico del DVR (Documento Valutazione Rischi) con Savina Fariello, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale EBAP/Edilizia, Paolo Rossin e il Responsabile Relazioni Industriali Unione Industriale Biellese, Roberto Ruffato. La prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro è un aspetto su cui i soggetti del territorio, sia pubblici che privati, dai sindacati alle associazioni di categoria, agiscono insieme dal 2008 attraverso il Tavolo Interassociativo biellese per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro. E’ un percorso intrapreso da tempo congiuntamente, che ha visto obiettivi raggiunti e azioni realizzate, ma restano anche traguardi non ancora superati che dipendono dalla continua evoluzione del mondo stesso del lavoro.

Sono nuove sfide su cui il territorio si sta già confrontando. Resta fermo l’obiettivo che si prefigge il Tavolo: promuovere la cultura della prevenzione, principalmente attraverso formazione specifica. Il dialogo fra gli aderenti al Tavolo, negli anni, ha portato ad una crescente attenzione e ad una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza sul lavoro sia da parte delle imprese che da parte degli stessi lavoratori. In particolare, si sono condivisi e sottoscritti protocolli per la messa in sicurezza di lavoratori e imprese in vari settori che da un lato hanno individuato i rischi e dall’altro costruito soluzioni, sempre nel rispetto della legislazione, che sono diventate negli anni la buona pratica per centinaia di imprese, rappresentando così una prevenzione efficace.

Gli aderenti sono: Unione Industriale Biellese, CGIL Biella, CISL Biella, UIL Biella, ANCE Biella, Cassa Edile, OPEB, Confartigianato Biella, CNA Biella, API Biella, Legacoop Piemonte, Confesercenti Biella, Ascom Biella, ASLBI – Spresal, Inail Biella e Vercelli, ITL Biella e Vercelli e Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Biella.