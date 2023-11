Storie d’impresa, storie di cultura: a Biella incontro con lo storico Gianni Oliva

Parte la XXII edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria per approfondire i temi relativi alla cultura d’impresa. Il periodo dedicato sarà dal 6 al 20 di novembre con un ricco e articolato programma di iniziative che porterà alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale dei siti di Museimpresa, custodito nei musei e negli archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane.

Il tema di quest’anno è “La persona al centro dello sviluppo sostenibile. L’anima dell’impresa consapevole”. L’attenzione sarà focalizzata sul fattore uomo e sui nuovi modelli di sviluppo, centrali anche in ottica Industria 5.0, il nuovo paradigma produttivo che punta alla sostenibilità e alla relazione cooperativa tra uomo e macchina. In primo piano ci saranno l’anima e i valori identitari che rendono un’impresa consapevole e responsabile, tanto nei processi produttivi quanto nelle relazioni di filiera e territorio. Il Biellese ad oggi è un’eccellenza dell'Associazione Museimpresa, sia per numero degli associati per una provincia così piccola che per progetti pianificati e condivisi, di cui sul territorio fanno parte: Casa Zegna, Fondazione FILA Museum, MeBo – Menabrea Botalla Museum, Archivio Storico gruppo Sella e Fondazione Sella. Gli archivi delle aziende sul territorio hanno iniziato a collaborare nel 2020 con “Maestri d'Acqua”, un progetto pilota sul turismo di prossimità. Da quel momento, ogni anno, sono stati organizzati incontri e momenti condivisi di gran valore.

Non poteva mancare quindi la condivisione di un evento durante la XXII edizione della Settimana della Cultura d'Impresa. Il 7 novembre, alle 21.00 a Biella, presso l’auditorium del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella 6, sarà organizzato un incontro dedicato alla storia d’impresa con un ospite d’eccezione, lo storico Gianni Oliva, intervistato dal giornalista Roberto Azzoni. La serata inizierà con un saluto dei rappresentanti del gruppo Sella, cui seguirà un’introduzione di Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, che si collegherà in streaming, e poi si entrerà nel vivo dell’argomento con Gianni Oliva. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico.