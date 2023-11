Nevicata "invernale" sulla Via Lattea e in Alta Val di Susa: le piste da sci sono già tutte bianche

Neve in Alta Valle d Susa e sulla Via Lattea. In foto: Campo Smith a Bardonecchia, oggi poco dopo le 14 (dalle webcam)

Il freddo si è fatto attendere, la neve no: questa mattina infatti le principali stazioni sciistiche del Torinese si sono svegliate sotto una nevicata "invernale". E mentre a Torino piove, le montagne si imbiancano.

Ottime notizie, dunque, per gli appassionati di sport invernali: Bardonecchia, Sestriere, Sauze, Sansicario, Cesana, Pragelato stanno tutte pregustandosi una stagione sciistica come non se ne vedono da anni, almeno da queste parti e in special modo nel periodo di Natale.

Quando manca più di un mese all'apertura ufficiale della stagione, prevista nella maggior parte dei casi per il ponte dell'8 dicembre, le webcam posizionate sulle piste mostrano paesaggi da urlo che fanno venire l'acquolina in bocca a sciatori e snowboarders.

La Via Lattea ha su Instagram un filmato con sovraimpressa la scritta "Are you ready?", letteralmente "Siete pronti?", Bardonecchia Ski ricorda invece che "La prima nevicata (della stagione) non si scorda mai", evidentemente considerando quella odierna una precipitazione più importante di quelle della settimana scorsa che pur avevano iniziato a imbiancare le piste ad alta quota.