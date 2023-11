Biella, lavori in via Della Vittoria: ecco come cambia la viabilità (foto di repertorio)

Per eseguire lavori urgenti di ripristino definitivo sede stradale sarà istituita la sospensione della circolazione, eccetto automezzi autorizzati ai lavori, in via Della Vittoria 81 (con deviazione in via Coda e in via Poma) dalle ore 08.30 alle ore 17.30 da lunedì 6 novembre a venerdì 10 novembre 2023 (area ingombro automezzo 19,25 mq).