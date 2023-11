Biella Forum promosso a pieni voti dopo la Supercoppa

Tutti promossi a pieni voti. La Del Monte Supercoppa SuperLega di volley ha riempito il Biella Forum, tornato ai fasti del passato. Con una fondamentale novità. Il restyling fortemente voluto dall’Amministrazione, in primis dal vice sindaco Giacomo Moscarola, ha consegnato alla città un palazzetto tra i più belli e funzionali, non solo in Piemonte. E il tutto esaurito dell’epilogo che ha visto prevalere, dopo cinque set al cardiopalma, la Sir Susa Vim Perugia a segno in rimonta per 3-2 sulla Cucine Lube Civitanova, è stato il degno coronamento di una manifestazione che ha portato a Biella una finale nazionale.

“Sono molto soddisfatto – commenta a freddo l’assessore allo sport e vice sindaco Giacomo Moscarola -. Gli investimenti che abbiamo apportato, con un impianto luci e audio di qualità internazionale, rendono la struttura idonea a molteplici eventi; senza dimenticare che anche il parquet è stato rifatto. La collaborazione con l’assessore Massimiliano Gaggino e il Contato del Canavese ci permetterà di presentare lo show di Enrico Brignano all’interno del Forum; mentre nei prossimi mesi sono in programma le finali Next Gen di basket (dal 26 al 29 dicembre) e i campionati Europei di tennis tavolo (dal 12 al 17 dicembre). Per quanto riguarda la Supercoppa ci tengo a ringraziare la Scuola Pallavolo Biellese per l’ottimo lavoro fatto”.

Sul futuro del più importante impianto cittadino il vice sindaco ha le idee chiare: “Occorrerà trovare una sponsorizzazione in grado di abbassare i costi e dare una bella spinta alla gestione, che secondo me dovrebbe tornare ad essere affidata ad una società sportiva. Come ha detto il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi durante la conferenza stampa ‘l’unica cosa che manca è la Serie A! Biella si merita questo risultato e invito tutte le attività del territorio a contribuire a questo obiettivo’. Il pubblico biellese ama lo sport e lo ha sempre dimostrato: ora come in passato. Noi il nostro l’abbiamo ampiamente fatto: adesso la palla passa ad altri”.