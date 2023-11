Acqua Lauretana main sponsor di Golosaria Milano VIDEO

L’acqua più leggera d’Europa si conferma main sponsor di Golosaria, una delle più importanti manifestazioni del “buon gusto” italiano. L’evento, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione, si terrà dal 4 al 6 novembre a Milano, presso l’Allianz MiCo di Fieramilanocity, e avrà come tema centrale “La tradizione è innovazione”.

Lauretana avrà inoltre il privilegio di premiare - anche in questa edizione - i migliori ristoranti italiani, insigniti della prestigiosa Corona Rossa dalla guida “Il Golosario Ristoranti” di Paolo Massobrio e Marco Gatti.

L’azienda biellese sarà presente all’evento con uno stand dedicato, dove sarà possibile trovare anche la speciale bottiglia in vetro firmata Pininfarina, ideata appositamente per il mondo della ristorazione. Presso lo stand, infine, verrà allestita nella giornata di lunedì 6 novembre una postazione di show-cooking dove un rinomato chef preparerà uno speciale piatto di benvenuto per tutti i ristoratori.

Sito: www.lauretana.com