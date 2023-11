Virtus Biella, sabato arriva Asti. Tutti i risultati del settore giovanile

Gara casalinga per la Prochimica Novarese Virtus Biella dopo la prima vittoria stagionale esterna, la terza in campionato su 4 partite giocate. Un gran bell'inizio per la squadra di Rudi Rastello e Maurizio Venco che ha ottenuto 8 punti sui 12 disponibili ed è attualmente al 6° posto della classifica del girone A.

Sabato sera avversario è il Club76 PlayAsti, formazione che è reduce da 4 sconfitte consecutive con un solo set vinto: occasione ghiotta per fare un ulteriore balzo in avanti in classifica. Fischio d'inizio alle ore 21 al PalaSarselli di Chiavazza con ingresso libero.

Classifica girone A dopo 5 giornate: Cus Collegno 12, Pinerolo 11, Gavi Novi 10, Almese 9, Canelli 9, Prochimica Novarese Virtus Biella 8, Ovada 6, In Volley San Giorgio 5, Vicoforte Ceva 4, Pavic Romagnano 4, Chivasso 3, Sammaborgo 3, Playasti 0, Mtv 0.

Due vittorie e due sconfitte per il settore giovanile della Virtus nello scorso fine settimana. Sono momentaneamente in testa alla classifica dei proprio girone le giovani atlete dell'Under 14. Ecco tutti i risultati e le relative classifiche

PRIMA DIVISIONE: VENERDI' IL DERBY A TOLLEGNO

Seconda giornata di campionato in Prima Divisione territoriale. La Virtus Biella scenderà in campo venerdì alle 21 a Tollegno.

Classifica girone C: Scurato Novara 3 (1), Valsesia 3 (1), San Giuseppe Trecate 3 (1), Igor Trecate 3 (1), Tollegno 0 (0), Gaglianico 0 (0), San Rocco Novara 0 (1), Virtus Biella 0 (1), Crescentino 0 (1).

UNDER 18: SECONDA VITTORIA 3-2

Seconda vittoria consecutiva per 3-2 per la Virtus Biella, scesa in campo a Borgomanero contro il Sammaborgo: perso il primo set a 20, le nerofucsia si sono aggiudicate nettamente il secondo 18-25, mentre il terzo è stato combattutissimo sino al 27-29. Non è bastato però per ottenere i tre punti: le novaresi hanno pareggiato chiudendo 25-16 il quarto. Tutto si è deciso al tie break, mai in discussione e vinto dalla Virtus 9-15.

Classifica girone C: Teamvolley 6 (2), Virtus Biella 4 (2), Omegna 3 (1), Gaglianico 1 (1), Sammaborgo 1 (2), San Giuseppe Trecate 0 (1), Scurato Novara 0 (1)

UNDER 16: DOPPIA SCONFITTA

Nel girone C nulla di fatto a Novi Ligure per la Virtus Biella Nera: 3-1 il risultato per le padrone di casa a segno 25-11, 25-17, 23-25 e 25-16. Domenica gara in casa alle 10.30 contro Igor Trecate. Nel girone D la Virtus Biella Fucsia è battuta in casa 1-3 dall'S2M Vercelli: parziali 17-25, 25-12, 16-25 e 21-25. Domenica mattina alle 10 derby con il Teamvolley a Lessona.

Classifica girone C: San Giuseppe Trecate 6 (2), Novi 4 (2), Igor Trecate 3 (1), Sangiacomo Novara 3 (2), Virtus Biella nera 3 (2), Issa Novara 2 (1), San Rocco Novara 0 (2), Alessandria 0 (2).

Classifica girone D: S2M Vercelli 6 (2), Occhieppese 6 (2), Virtus Biella Fucsia 3 (2), Koala 3 (2), Gaglianico 3 (2), Teamvolley 3 (2), Volley Vercelli 0 (2), Santhià 0 (2).

UNDER 14: SECONDO SUCCESSO DA 3 PUNTI

Prosegue nel migliore dei modi il campionato di eccellenza territoriale della Virtus U14. Dopo aver battuto Alessandria 3-1, sabato scorso le nerofucsia hanno sconfitto con egual punteggio anche il Valsesia con parziali 25-10, 25-22, 23-25, 25-16. Domenica alle 15 scontro al vertice a Trecate contro l'Igor Volley.

Classifica girone Eccellenza: Virtus Biella 6 (2), Igor Trecate 6 (2), Ardor Casale 6 (2), Sammaborgo 3 (2), Valsesia 0 (2), Alessandria 0 (2), Ovada 0 (1), Omegna 0 (1).

UNDER 13: SABATO L'ESORDIO

E' iniziato domenica scorsa il campionato Under 13, ma la Virtus non ha giocato: l'incontro in casa con l'Arona è stato posticipato all'8 dicembre. L'esordio dunque sarà sabato, sempre in casa alle 15, contro il Novi.

Classifica girone Eccellenza: Acqui 3 (1), Omegna 3 (1), Igor Trecate 3 (1), Arona 0 (0), Virtus Biella 0 (0), Novi 0 (1), Ardor Casale 0 (1), Pavic Romagnano 0 (1).