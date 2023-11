RS girls d’oro nelle gare del weekend, Pavanetto due ori nell’interregionale FOTO

Il lungo weekend della Rhythmic School è iniziato venerdì e sabato a Castellenza con la disputa della prova interregionale di ginnastica Ritmica Gold di specialità che ha decretato le ammissioni per la finale nazionale a Campobasso e si è concluso domenica presso il palazzetto dello sport di Candelo dove lo stafff della scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha organizzato la prova del regionale Silver LC. Cinque le ginnaste in campo a Castellanza e quattro nella bomboniera del Palacandelo: in entrambe le gare ottimi risultati per le RSgirls.

Ma andiamo con ordine, la prima a calcare la pedana varesina è stata Giulia Sapino, nella categoria J2, con la prova alle clavette dove ha ottenuto il quarto posto e l’ammissione al nazionale e quella al nastro dove si è classificata settima. Seguita poi da Matilde Sabattini, nella J3, con l’esercizio alle clavette piazzatosi all’ottavo posto; stesso risultato anche per la coppia Sabattini-Lozito. Settima piazza invece per Camilla Lozito nella categoria Senior, con un’ottima esecuzione alla palla, ma purtroppo sfortunata per la presenza in questo raggruppamento di molte ginnaste di valore nazionale. Nella giornata di sabato sono scese in gara le allieve, eccezionale risulto quello ottenuto da Elena Pavanetto che ha conquistato il primo posto sia alla palla che al nastro, ricevendo l’ammissione per le finali nazionali in entrambi gli attrezzi.

Giornata meno sfavillante per la compagna di colori Ginevra Bravaccino che si classificava settima alle clavette e nona al nastro. Nella giornata di domenica, nel palazzetto di casa a Candelo, Esther Carolina Sales Neto con due eccellenti esecuzioni alle clavette ed al cerchio conquistava la medaglia d’oro nella categoria J2; appena giù dal podio, nella stessa categoria, si classificava al quarto posto, Ilaria Giabardo con due buone routine a clavette e nastro. Nelle allieve3, Ginevra Viana eseguendo ottimamente palla e nastro otteneva la medaglia d’argento mentre Ginevra Segatto impegnata a fune e cerchio si classificava decima.

Le atlete sono state seguite sulle varie pedane di gara dalle tecniche Simona Mattavelli, Mariia Nikitchuk, Arianna Prete e dalla DT Tatiana Shpilevaya che si dimostrano molto soddisfatte dei risultati ottenuti da alcune ginnaste e rammaricate per quelle che, per svariati motivi, non sono riuscite ad eseguire in gara le loro migliori performances. Il calendario FGI non da tregua, sabato e domenica prossimi saranno impegnate a Saluzzo altre quattro RSgirls: Ginevra Lanza, Ginevra Romanini, Giorgia Maria Bonifacio e Alice Cola nelle prove del campionato regionale Silver LA ed LB.