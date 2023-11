Pietro Micca è internazionale, due weekend di gare di alto livello FOTO

I gruppi della ginnastica ritmica e della ginnastica estetica di Pietro Micca hanno affrontato due weekend intensi e pieni di emozioni sul campo gara.

Ad aprire le danze lo scorso weekend (21-22 ottobre) le atlete della squadra senior di ginnastica estetica: Rosso Carolina, Turetta Mia, Tosetto Elisa, Barichello Emilia, Sansone Chiara e Asia, Monguzzi Angelica e Ferraro Fogno Rachele. La squadra si scontra a Chiari, in occasione della Coppa del Mondo di Ginnastica Estetica di Gruppo, nella competizione Internazionale del Trofeo del Mediterraneo e fa il suo esordio nel livello di serie A.

Buona la performance delle ragazze, che, dopo due impegnativi giorni di gara, salgono sul terzo gradino del podio e vestono il loro primo bronzo internazionale. In contemporanea sul campo biellese di Candelo (21-22 ottobre), le atlete del gruppo Silver LD LE partecipano alla terza prova regionale. Noemi Pasquadibisceglie fa il suo esordio nel livello LE (allieve 2 eccellenza) e si veste d’oro con grande soddisfazione, presentando clavette e corpo libero. Anche per Arcuno Vittoria esordio nel livello LE categoria junior 2 con clavette e palla.

Ottima gara per l’atleta che strappa con orgoglio la medaglia di bronzo. Si prosegue nel livello LD che vede ben 5 allieve di casa Pietro Micca impegnate nel campionato: Caldera Sara (allieva 1) bronzo al suo esordio nel livello, Micheletti Elisabetta (allieva 2) guadagna il sesto posto, Bianca Vezzoli (allieva 3) termina la sua gara quinta seguita da Rebecca Gallo in sesta posizione, chiude il gruppo allieve Carpano Clelia (allieva 4) con un’ottima quinta posizione. Terminano la gara Matilde Barbera (junior 3 livello LD), vestendo con orgoglio la medaglia di bronzo nella sua categoria, e Vittoria Fenzi (junior 2 livello LD) all’undicesimo posto.

Pietro Micca non si ferma mai e anche il weekend appena passato ritorna sul campo gara con altre otto atlete. Per il livello Gold ci si scontra in Zona Tecnica (Castellanza, VA) per il Campionato di Specialità. Le atlete coinvolte: Nelva Margherita, Bocchino Francesca, Letizia Meirone e Saviolo Ginevra. Nelva Margherita conduce la sua gara fra le junior 3 con maestria ed esperienza. La ginnasta, oltre a vestirsi di bronzo alle clavette, vola a Campobasso e per il terzo anno di fila strappa il pass per l’ambita prova nazionale con entrambe le specialità. Bocchino Francesca presenta il suo esercizio al cerchio fra le senior. Appena rientrata da un brutto infortunio, gioca tutte le sue carte ma per pochi decimi resta fuori dalla finale nazionale. Meirone Letizia si presenta fra le junior 2 con cerchio e nastro.

Una ginnasta in forte crescita che purtroppo come spesso accade nello sport incappa in un grave errore, vede sfumare una finale nazionale assolutamente alla sua portata. Non mancano i complimenti dagli addetti ai lavori per entrambe. Saviolo Ginevra compete fra le allieve 1 al corpo libero, una grande esperienza per la giovane che ha iniziato a settembre il suo percorso gold. Riconferma i punteggi ottenuti in regione, termina al sesto posto.

A conclusione di questi giorni di gare, ci ritroviamo a Candelo (29 ottobre) per la terza prova del campionato individuale silver LC che vede presenti le atlete: Tibi Cecilia, Giordano Isabella, Pecollo Vittoria e Saviolo Sofia. Una buona prova per le ginnaste che hanno presentato i programmi dell’anno nuovo, un’occasione importante per testare la pedana di gara dopo la pausa estiva. Soddisfatte le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Rosso Elisabetta e Federica Mercandino che sono orgogliose del lavoro che le ginnaste stanno portando avanti.