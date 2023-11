La boxe piace ai biellesi, quasi 600 persone al PalaPajetta per la vittoria sul ring di Giulia Lamagna

Ottima cornice di pubblico (circa 600 persone tra paganti e omaggi) al PalaPajetta per l’esordio da Pro di Giulia Lamagna, uscita vittoriosa nel match contro l’atleta serba Dragana Golic. Archiviata l’emozione dell’esordio, la pugile biellese, allenata dal maestro Vincenzo Frascella, ha mostrato ai fans le sue incredibili doti pugilistiche e una classe immensa.

Il prossimo impegno per Giulia dovrebbe essere a metà dicembre a Roma: un altro match interlocutorio prima del grande salto per la conquista del titolo italiano che dovrebbe svolgersi in primavera. Giulia ha ricevuto il premio per la vittoria dalle mani del sindaco Claudio Corradino che aveva al suo fianco l’assessore allo sport Giacomo Moscarola e quello alla cultura Massimiliano Gaggino. Speaker d’eccezione per l’intera manifestazione è stato Corrado Neggia, consigliere comunale e noto presentatore di eventi.

Oltre a Giulia per il match clou della serata, sono saliti sul ring nove atleti della società organizzatrice, la Pugilistica Biella Boxe della presidente Catia Cianni che ha la sua sede in via Friuli 9 a Biella (nei locali del centro fitness Fit 4 You). Sono purtroppo saltati per l’indisposizione delle loro avversarie, i match della campionessa italiana youth 54 chili, Valeria Mercando, e quello della giovanissima promessa schoolgirl Matilde Bertolone.

Il premio per il miglior pugile della serata è andato al supermedio Leonardo Bergo che ha sconfitto ai punti, al termine di un incontro spettacolare con scambi durissimi, il fortissimo atleta della Boxe Verbania, Dibe Tibadone. Tra i giovani biellesi, l’applauso più fragoroso del pubblico è andato a Marco Fierro, junior, 52 chili, che ha prevalso grazie a tecnica e ritmo contro un atleta preparato e tecnico come Federico Sarigu di Chivasso. Spettacolare anche il match nei 57 chili elite - finito in parità -, tra l’esperto Alberto Pinna e Andrii Burlaka della Master Boxe di Busto Arsizio.

E’ piaciuto moltissimo, per l’indubbia classe e la precisione dei colpi, l’altro medio della Pugilistica, Denis Alberto Galindo Araujo, ancora per pochi mesi youth prima del grande salto negli elite, che ha sconfitto il bravissimo Klajdi Byliku della Asd Boxe Piacenza. Non ha purtroppo brillato come tutti speravano, il giovane scoolboy biellese, Mohammed Mujjane, che ha perso contro Cristian Davide della Promoboxe di Pinerolo. Sono usciti sconfitti al termine di match molto duri ed equilibrati, anche i georgiani della Pugilistica, Gela Sigua (contro Francesco Canu della Asd Boxe Montevinovo) e Gabriel Tkemaladzse (contro Simone Irgolini della Promoboxe).

Match ben combattuto ed equilibrato per la junior 63 chili, Aiche Hiyane. Esordio con pareggio, al termine di un incontro molto tirato, infine, per l’elite biellese Alexandru Betianu, negli 80 chili, contro un bravo avversario della Boxe Barge del maestro Vottero. la manifestazione è riuscita anche grazie agli sponsor De Ruvo Carni di Biella, Termoidraullica Santini di Vigliano, DM Metalli di Masserano e carrozzeria Teknogest di Borgaro Torinese con sede anche a Biella.