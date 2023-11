Da 2-0 a 2-3, vittoria in rimonta per Perugia. La Supercoppa è tua FOTO e VIDEO

Servizio di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Quasi tre ore di spettacolo consegnano alla storia della Supercoppa '23 Perugia che non si fa annichilire dalla grande partenza della Lube e si porta a casa, con una strepitosa rimonta per 3 a 2 al tie break l’ambito trofeo. Non c’è stato un attimo di tregua, i cinque set sono stati combattuti fino alle fine.

Lo sliding door del match nel terzo quando, in vantaggio di 20 a 17, la difesa della Lube si è fatta rimontare da uno spettacolare Ben Wara Tassin, a nostro giudizio l’Mvp di questa partita con un parziale di 8 a 1 che ha chiuso il terzo e ha ridato fiato alle speranze della squadra di Perugia. Lunghissimo il quarto con la Lube che spreca sei match point e sul 34 a 32 tocca a Perugia mettere il sigillo per andare al quinto. Al tie break parte meglio con Zaytzev la Lube, ma poi, è un monologo della squadra di Lorenzetti che chiude sul 12 a 15 complice un’invasione sotto rete degli avversari.

Ancora una volta Perugia risulta indigesta a Civitanova, al di là del risultato sportivo è stata una grande festa di sport. Forum strapieno come non si vedeva dalla semifinale scudetto Biella Milano, tifo corretto ma caldissimo, spettacolo che inizia fin dall’esecuzione dell’inno nazionale. Una festa sportiva in cui Biella ha fornito un degno palcoscenico avanti così.

Di seguito le interviste di Giuseppe Rasolo prima e dopo il match.