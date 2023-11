Biella Corse, il navigatore Ilvo Rosso è campione italianao di Rally Categoria R4 FOTO

Il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso è Campione Italiano Rally della categoria R4. Non può che cominciare così questo Comunicato Stampa che giunge dopo la finale di Cassino, corsa questo fine settimana in provincia di Frosinone, nel Lazio. Ilvo Rosso, che ha gareggiato in coppia con il pilota Emanuele Bosco su di una Mitsubishi Lancer Evo IX (gruppo RC2N, classe R4), era giunto alla finale dopo aver vinto il titolo nella Coppa Italia VI zona.

A Cassino, dove per loro era importante arrivare, hanno chiuso al 48° posto assoluto, sedicesimi di gruppo e nuovamente primi di classe. "La gara è stata bellissima ... Le prime due prove, davvero insidiose, le abbiamo corse di notte su di un tracciato non facile; le altre le abbiamo affrontate il giorno dopo con la luce del sole: sono state belle e "abbiamo staccato" buoni tempi. Per quanto riguarda il titolo ... che dire, sono ovviamente contentissimo! E' un sogno che si avvera, un obbiettivo che inseguivamo da inizio stagione. Possiamo dire di essercelo guadagnato sul campo, facendo tutte le gare e sempre con buoni risultati. Una stagione da incorniciare!".

Alla finale di Cassino ha preso parte anche un altro navigatore Biella Corse, Luca Silvi, che ha gareggiato con il pilota Stefano Roncadori su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). A loro, che sono giunti alla finale avendo vinto la Coppa Italia II zona di categoria, il Rally Lazio Cassino però non è andato bene. "Abbiamo battuto a tre prove dalla fine" racconta Silvi; "peccato perché eravamo in buona posizione e potevamo anche arrivare a podio!" "L'anno prossimo ci sarà sicuramente un Secco che correrà per Biella Corse ... però potrei non essere io!".

Questo il "commento a caldo" di Alberto Secco dopo aver visto all'opera il figlio, Edoardo Secco, questo fine settimana sulla Pista 4x4 di Doccio, in Valsesia. Un debutto sorprendente! "Gliel'avevo promesso per il suo compleanno, ci teneva a provare il mezzo, il Polaris RS1 TM con cui avevo corso al Veglio 4x4. Io l'ho guidato come al solito e mi sono divertito ... Lui, pur essendo alla sua prima uscita, ha sorpreso tutti! E ora chi glielo toglie più?".

Ed eccoci ai rally di questo fine settimana che, come già detto, sono due, uno per le vetture moderne, l'altro per le storiche. Per quanto riguarda le "moderne", sabato 4 e domenica 5 novembre si corre a Santo Stefano Belbo il Rally Trofeo delle Merende 2023. Con le insegne di Biella Corse saranno in gara, con il numero 23, i valdostani Patrich Chironi e Joly Yannick, con la loro abituale Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3). Con il numero 36 partiranno invece Loris Cocino e Matteo Fortunato, al via con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe RALLY4/R2). E poi, con il numero 51, entreranno in gara gli esordienti (in Scuderia) Roberto Troni e Christian Tibarsi, con una Renault Twingo RS (gruppo RC5N, classe RALLY5/R1).

Non va però dimenticato l'equipaggio numero 1 della gara, che sarà composto dal navigatore di Biella Corse Tiziano Pieri, a fianco del pilota Massimo Marasso. Gareggeranno, come sempre, su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/RALLY2). La gara partirà da Santo Stefano Belbo la mattina di domenica 5 novembre dove si concluderà nel pomeriggio, a partire dalle 15,45. In programma ci sono sei prove speciali, ricavate da due passaggi cadauno sui tracciati "San Carlo" (di 7,40 chilometri), "Santo Stefano" (di 6,79 chilometri) e "Bosia" (di 12,10 chilometri), In totale i concorrenti percorreranno 173,06 chilometri, di cui 52,58 di prove cronometrate. La gara delle "storiche" sarà invece il 5° Rally Giro dei Monti Savonesi Storico, che si correrà nel fine settimana ad Albenga, in provincia di Savona.

Vi prenderà parte un altro bel gruppo di equipaggi e navigatori "Biella Corse". Fra gli equipaggi vi saranno il biellese Gualtiero Frassati con Alessandro Mattioda sulla loro sempre valida Simca Rally 2 (2° raggruppamento, gruppo 2, classe 1600). Seguiranno i fratelli Tiziano Biagioni e Raffaello Biagioni, in gara in questa occasione con una Peugeot 205 Rally (4° raggruppamento, gruppo J2-A, classe 1300) preparata dal Team Binati di Valdengo (Biella); e quindi Andrea Bellon e la mamma Barbara Albertone, al via con un'Autobianchi A 112 Abarth (3° raggruppamento, gruppo I2/CT, classe 1150) anche loro del Team Binati.

Per quanto riguarda i navigatori, Luca Pieri sarà a fianco di Paolo Pastrone sulla sua Opel Kadett GT/E (3° raggruppamento, gruppo 2, classe 2000), mentre (a volte ritornano!) Stefano Bruno-Franco affiancherà il pilota Sandro Rossi su di una Peugeot 309 GTI (4° raggruppamento, gruppo J2, classe A/2000). La gara partirà dalla Piazza del Popolo di Albenga alle 15,30 di sabato 4, dove si concluderà, con lo stesso orario, nel pomeriggio di domenica 5.

I concorrenti affronteranno un totale di otto prove cronometrate, ricavate, sabato, da due passaggi sul tracciato "Caso" (di 10,05 chilometri) e, domenica, da tre passaggi cadauno sui percorsi "Colle Scravaion" (di 10,16 chilometri) e "Colle Melogno" (di 7,32 chilometri). In totale percorreranno 333,49 chilometri, di cui 72,54 in prova speciale.