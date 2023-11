Pd Biella: "Il Comune deve promuovere le CER"

Nell’ambito della campagna sul tema della transizione ecologica lanciata dal Partito Democratico a livello nazionale, il Gruppo Consigliare PD di Biella ha presentato al Consiglio Comunale la richiesta di discutere una mozione che impegni la giunta ad intraprendere alcune azioni volte a promuovere anche a livello locale le Comunità Energetiche Rinnovabili, che oltre a contribuire a raggiungere l’obiettivo europeo di decarbonizzazione del continente entro il 2050, rappresentano un’importante opportunità di risparmio per famiglie e aziende tartassate dal caro energia.

In particolar modo, richiediamo al Comune di Biella di attivare percorsi informativi con la cittadinanza per divulgare l’opportunità di realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili e di procedere ad una ricognizione delle risorse disponibili a livello comunale, regionale e statale, derivanti da bandi regionali o bandi del PNRR, per sostenere le attività di avvio e la eventuale realizzazione dei primi impianti CER. Infatti la transizione energetica, fondamentale per mitigare e rallentare l’evolvere della crisi climatica, è anche una priorità assoluta per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il raggiungimento di questa priorità è connesso in modo indissolubile anche alla capacità delle Pubbliche Amministrazioni di cogliere le opportunità offerte dalle soluzioni più innovative sul mercato; tra queste, le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una importante opportunità e un modello innovativo, anche sotto il profilo del risparmio per i costi dell’energia, tanto sociale quanto di gestione dell'energia, già ampiamente diffuso in altre aree europee.

Gruppo PD, Marta Bruschi, Rinaldo Chiola, Paolo Rizzo, Valeria Varnero