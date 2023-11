Alla scoperta del Montello, kermesse di tagli bordolesi all'Enoteca di Chiavazza

Venerdì e sabato 3 e 4 novembre, a partire dalle 18.30, straordinario evento al Symposium Wine Training di via Cairoli a Chiavazza, dove il sommelier titolare Maurizio Mazzuchetti proporrá con la formula 3 calici per 15 € la degustazione di fantastici uvaggi Bordolesi del Montello zona Veneta a nord di Treviso rinomata e vocata per la coltivazione di vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet Souvignon, Cabernet Franc ed anche varietá autoctone riscoperte come la Recantina.

Per chi lo desidera saranno posti in abbinamento gustosi taglieri di prodotti tipici. É gradita la prenotazione. Per info: 015 015 5072, 335 5982038, e-mail sywinetr@gmail.com