Il sindaco di Benna Sitzia alla tavola rotonda “PNRR il giorno dopo, andare oltre gli Avvisi per una reale trasformazione digitale”

Durante la 40a Assemblea Nazionale Anci tenutasi presso il Padiglione Blu della Fiera di Genova nei giorni scorsi, il Sindaco di Benna Cristina Sitzia ha partecipato ad una delle tavole rotonde organizzate dal Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intitolate “PNRR il giorno dopo, andare oltre gli Avvisi per una reale trasformazione digitale”.

“E’ stata un’interessante occasione di confronto e scambio col Dipartimento (che ringrazio per avermi scelto per partecipare a questo tavolo) e altri Comuni d’Italia del nord, centro e sud, insieme a me infatti c’erano i primi cittadini di grandi comuni come Caltanisetta, Monreale (PA), Cento (FE), Cantù (CO) e di altri più piccoli come Castel Ritaldi (PG), Rossiglione (GE) e Colobraro (MT), quest’ultimo il più piccolo assieme a Benna”.

L’incontro condotto da due esperti del Dipartimento faceva parte di un ciclo di quattro sessioni, e si è sviluppato sulla condivisione di esperienze, aspettative, sfide e prospettive del percorso di digitalizzazione sostenuto dal PNRR e dagli avvisi di PA Digitale 2026.

“Ognuno di noi ha potuto raccontare il percorso intrapreso dal proprio Comune, evidenziando sia le criticità incontrate sia le proprie aspettative future al riguardo. Personalmente, nei giorni precedenti ho raccolto le esperienze e le aspettative di alcuni colleghi biellesi, Sindaci di piccoli Comuni come Benna (che ringrazio per il loro contributo) per poter avere una visione più ampia del processo di digitalizzazione sul nostro territorio da poter condividere al tavolo tecnico di Genova.”

Dalla tavola rotonda è emerso che questo percorso di digitalizzazione è visto dalla maggior parte degli Amministratori come una grande opportunità, una maniera per diminuire le distanze, per agevolare le attività ordinarie sia per il personale sia per i cittadini, senza doversi sempre recare presso lo sportello e per essere competitivi. Sicuramente rappresenta un grande cambiamento non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche per la Cittadinanza, quindi dopo questa prima fase di messa a terra degli Avvisi del PNRR in cui si sta facendo anche un’importante opera di formazione del personale pubblico, sarà fondamentale la successiva educazione alla digitalizzazione per quella fascia di popolazione che non fa parte dei cosiddetti nativi digitali, proprio perché questo percorso possa veramente avviare un processo di digitalizzazione virtuoso.