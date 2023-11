Museo di Salussola, ecco la mostra di Santa Cecilia patrona della musica

In occasione dell’annuale ricorrenza di Santa Cecilia l’A.V.P.S. Odv, Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese - Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta e la Banda Musicale di Salussola, propongono la mostra dedicata a Santa Cecilia patrona della musica – Storia della Banda Musicale dai ricordi, dai documenti e dalle foto d'archivio.

Con tale evento, se da un lato si vuole porre in evidenza il collegamento tra la storia e la leggenda della vita di Santa Cecilia alla musica e alle numerose iconografie che la riguardano, dall'altro si intende valorizzare la storia della banda musicale, come patrimonio di una comunità. Ricercare, studiare e far conoscere le origini e la storia della banda significa esprimere la gratitudine a tutti i componenti, di ieri e di oggi, presidenti, direttori e musici che hanno dedicato la loro passione e la loro arte a questa importante e splendida istituzione.

La mostra rimarrà aperta, presso la sede del Museo in via Duca d'Aosta 7 a Salussola Monte (BI), sabato 4 novembre, ore 15 – 18, e domenica 5 novembre 2023 ore 10:30 – 12:30.

Domenica 5 alle ore 11:15 come occasione speciale Intermezzo musicale della banda di Salussola, visita alla mostra e aperitivo.

Per informazioni: 353.320.7515.