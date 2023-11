Incidente mortale, intorno alle 4,30 del mattino di mercoledì 1 novembre, nei pressi di Lamporo.

Un giovane, del quale al momento non sono note le generalità, ha perso la vita ribaltandosi con la propria auto. Nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi: inutile, purtroppo, l'intervento di 118 e mezzi di soccorso.

Per l'occupante non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.