Curino, giovane urtato dall'auto della madre: finisce al Pronto Soccorso in codice giallo (foto di repertorio)

È finito al Pronto Soccorso, in codice giallo, il ragazzo di 24 anni, urtato dall'auto di sua madre. Sembra, stando alle prime ricostruzioni, che sia venuto meno il freno a mano del mezzo ma la dinamica è in fase di accertamento.

Il sinistro è avvenuto ieri mattina, intorno alle 8.50, a Curino. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Coggiola, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al giovane, subito trasportato in ospedale per le cure del caso. Presente anche il genitore.