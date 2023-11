6 asini sulla strada, scatta l'allarme tra gli automobilisti in piena notte (foto di repertorio)

Alcuni automobilisti notano 6 asini in mezzo alla strada e, temendo per la loro incolumità, lanciano l'allarme in piena notte.

È successo intorno all'1.30, tra i comuni di Verrone e Cerrione, in prossimità dell'aeroporto. Sul posto i Carabinieri per la gestione della viabilità e, dopo gli accertamenti di rito, sono riusciti a rintracciare il proprietario degli animali. Lo stesso ha poi provveduto a recuperarli.