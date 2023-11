UBA, corso base di avvicinamento all'astronomia

Grande successo per lo Star Party di sabato 28 ottobre a Cascina San Clemente a Occhieppo Inferiore, scorso, con la sala dell' Osservatorio gremita di uditori e 35 commensali a cena coi relatori. In serata si sono anche aggregate altre persone curiose di vedere l'eclissi lunare, che si è mostrata in tutta la sua suggestione tra una nuvola e l'altra, accompagnata da Giove quasi in congiunzione, con i suoi quattro satelliti galileiani.

L'attività dell'UBA prosegue ora con il corso base di avvicinamento all'astronomia, che partirà il prossimo 10 Novembre con uno sguardo complessivo alle costellazioni della volta celeste e che, con cadenza quindicinale, terminerà nel Maggio 2024.

Questi i primi appuntamenti: Venerdì 10 Novembre il tema sarà "Il cielo in una stanza" con Agostino Giampietro; venerdì 24 Novembre "Mitologia delle costellazioni" con Mauro Berto.