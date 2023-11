Ponderano, a breve l'inaugurazione del campo da basket

Via il campo da bocce nel parco giochi tra Via Frassati/Strada Antica per Biella a Ponderano, ora c'è un campo di basket. E a breve ci sarà la sua inaugurazione.

Il sindaco Roberto Locca è entusiasta: "E' da anni che volevo farlo. Il campo da bocce non veniva più usato, è giusto lasciare spazio ai giovani. E' il punto ideale dove possono trovarsi, socializzare, senza restare per la strada. L'idea era quella di inaugurarlo in questi giorni, ma purtroppo il tempo non è dei migliori e aspettiamo. Almeno però è pronto, finalmente".

Il progetto vale circa 40 mila euro, i lavori sono stati fatti durante l'estate.

"Manca ancora qualche rifinitura - conclude il primo cittadino - ma il più è fatto".

A Ponderano ci sono anche altri cantieri aperti, tra questi la sistemazione del cortile di fronte all'ambulatorio.